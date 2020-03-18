Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelerle ilgili çok önemli koronavirüs kararı
Çin’den dünyaya yayılan ve 8 bine yalın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Türkiye’ye de 98 vakaya rastlanan koronavirüse karşı alınan tedbirler giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerle ilgili olarak önemli bir karar aldı. Buna göre Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, corona virüsün yayılması sonrası ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak olarak belirlendi.
TÜM HASTANELERİ KAPSIYOR
Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor.
KOORDİNE ETME GÖREVİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEDİR
Buna göre, Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koordine etme görevi il sağlık müdürlüğündedir. Gerektiğinde bu görevi il sağlık müdürü adına acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütülecek.
HAP UYGULANIRKEN…
HAP uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilecek.
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