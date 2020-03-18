18 Mart 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelerle ilgili çok önemli koronavirüs kararı

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! TÜM HASTANELERİ KAPSIYOR

’den dünyaya yayılan ve 8 bine yalın insanın hayatını kaybetmesine yol açan ’ye de 98 vakaya rastlanan koronavirüse karşı alınan tedbirler giderek artıyor.  hastanelerle ilgili olarak önemli bir karar aldı. Buna göre Hastane Afet ve  Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

'nın konu ile ilgili Yönetmeliği 'de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, corona virüsün yayılması sonrası ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak olarak belirlendi.

TÜM HASTANELERİ KAPSIYOR

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor.

KOORDİNE ETME GÖREVİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEDİR

Buna göre, Bakanlık adına afet ve çalışmaları Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koordine etme görevi il sağlık müdürlüğündedir. Gerektiğinde bu görevi il sağlık müdürü adına acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütülecek.

HAP UYGULANIRKEN…

HAP uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilecek.

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