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Koronavirüsün ilk görüldüğü Vuhan'dan sevindirici haber! Sağlık personelinin tahliyesi başladı!

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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SAĞLIK PERSONELİNİN TAHLİYESİ BAŞLADI!

Koronavirüsün ilk olarak ortaya çıktığı kentinden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. , geçtiğimiz dönemde salgını kontrol altına alabilmek için ülkenin dört bir yanından Vuhan'a sağlık personeli göndermişti. Dün sadece bir yeni vakanın görüldüğü kentten sağlık personelinin tahliyesi başladı.

2019'un son günlerinde 'in kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yüzün üzerinde ülkeye yayılmış durumda.

Çin Vuhan'da koronavirüsü yendik sevinci |Video ÇİN VUHAN'DA "KORONAVİRÜSÜ YENDİK" SEVİNCİ |VİDEO

Ancak koronavirüs konusunda Çin'den umut verici haberler var. Virüsün ilk görüldüğü Vuhan kentinde sadece bir yeni vaka kayıtlara geçti.

Dünya genelinde 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgından en çok etkilenen ülke konumunda olan Çin, Vuhan kentine kaydırdığı sağlık personelini tahliye etmeye başladı.

Geçtiğimiz dönemde salgının yayılma hızını durdurmak ve can kaybını minimuma indirmek için bölgeye sadece bu vakalar için hastaneler inşa eden Çin, bu proje kapsamında ülkenin diğer bölgelerinden pek çok sağlık personelini Vuhan'a kaydırmıştı.

Ülke basınında yer alan habere göre, kentteki salgının kontrol alınması sonrası bu personelin tahliyesi başladı.

Uluslararası haber ajansı Reuters tarafından paylaşılan görüntülerde tahliye edilen sağlık personelinin seremoni eşliğinde kenti terk ettikleri görüldü.
Askerlerin tahliye edilen sağlık personelini asker selamı ile uğurladığı görüldü.

Yaklaşık 81 bin vakanın bulunduğu Çin'de corona virüs nedeniyle 3 bin 237 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan yaklaşık 70 bin kişinin ise iyileştirildiği belirtiliyor.

Çin'den sevindiren koronavirüs haberi! Son 24 saatte... ÇİN'DEN SEVİNDİREN KORONAVİRÜS HABERİ! SON 24 SAATTE...

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