Son dakika: Kırgızistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Son dakika haberi... Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.
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