18 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kırgızistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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KIRGIZİSTAN'DA İLK KORONA VAKASI TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip vakası tespit edildiğini duyurdu.

Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.

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