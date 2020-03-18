Başakşehir'deki karantina yurdunda ilk sabah!
Avrupa'dan Türkiye'ye gelen vatandaşlar, karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirildi. İlk gecesini karantina altında geçiren bir vatandaş, sabah saatlerinde cama çıkarak kameralara el salladı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de tedbirlerini en üst seviyeye çıkararak her alanda önlemler alıyor.
Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde Türkiye'ye gelen yaklaşık 3 bin kişi İstanbul başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı.
Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'na havalimanından 9 otobüsten fazla insan getirilerek korona virüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı.
Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alındı. Yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadının ise balkona çıkarak kameraya el salladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 18 Mart Çanakkale büyük zaferinin 105.yılı
- Darbeci Hafter'e şok! En yakın isim koronaya yakalandı
- Bakan Albayrak'tan Çanakkale Zaferi mesajı
- Erdoğan başkanlığında kritik "koronavirüs" toplantısı
- YÖK'ten 'uzaktan eğitim' açıklaması
- Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- ABD'de de koronavirüs salgını! Tüm eyaletlere yayıldı...
- Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı?
- Resmen yürürlüğe girdi! Tüm hastaneleri kapsıyor
- Sağlık personelinin tahliyesi başladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen kişi sayısı kaç? Türkiye'de corona virüsü kaç vaka var?
- MEB son dakika: 20 bin öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?
- Son dönemde sıklıkla duyuyoruz! Koronavirüs, karantina, pandemi, epidemi, izolasyon, WHO ne demek?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri
- Son dakika: Düğünler iptal mi olacak? Corona virüsü nedeniyle düğün salonları kapatılacak mı?
- Son dakika: TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 2020 İstanbul TOKİ Tuzla 2+1 kura sonuçları