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Başakşehir'deki karantina yurdunda ilk sabah!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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KARANTİNA YURDUNDA İLK SABAH!

'dan 'ye gelen vatandaşlar, karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirildi. İlk gecesini karantina altında geçiren bir vatandaş, sabah saatlerinde cama çıkarak kameralara el salladı.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Bu kapsamda 'de tedbirlerini en üst seviyeye çıkararak her alanda önlemler alıyor.

'nın 9 ayrı ülkesinde Türkiye'ye gelen yaklaşık 3 bin kişi başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı.

'de bulunan Yurdu'na havalimanından 9 otobüsten fazla insan getirilerek korona virüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı.

Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alındı. Yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadının ise balkona çıkarak kameraya el salladı.

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