18 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Maskelerle ilgili flaş karar! Reçete karşılığında alınabilecek

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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MASKELERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı 'de alınana tedbirler giderek artırılıyor. Bu kapsamda; , ve maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verildi.

'ndan yapılan dakika açıklamasında "EN 149 standardındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek.

Maskelerle ilgili flaş karar! Reçete karşılığında alınabilecek MASKELERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR! REÇETE KARŞILIĞINDA ALINABİLECEK

"REÇETE İBRAZ EDİLECEK"

Reçeteler gerektiğinde yapılan denetimlerde ibraz edilmek talep edilmesi durumunda kurumumuza gönderilmesi üzere muhafaza edilmeli" ifadeleri kullanıldı.

3 TİP MASKE BU KAPSAMA GİRDİ

Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında , ve maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

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