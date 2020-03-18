Son dakika: Maskelerle ilgili flaş karar! Reçete karşılığında alınabilecek
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı Türkiye'de alınana tedbirler giderek artırılıyor. Bu kapsamda; N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "EN 149 standardındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek.
"REÇETE İBRAZ EDİLECEK"
Reçeteler gerektiğinde yapılan denetimlerde ibraz edilmek talep edilmesi durumunda kurumumuza gönderilmesi üzere muhafaza edilmeli" ifadeleri kullanıldı.
3 TİP MASKE BU KAPSAMA GİRDİ
Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.
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