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Darbeci Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari koronaya yakalandı

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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DARBECİ HAFTER'E ŞOK! EN YAKIN İSİM KORONAYA YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre... 'da 'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

SON DAKİKA DUYURULDU

Dubai merkezli El-Arabiya televizyonu, Mismari'nin ziyareti sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını "son dakika" koduyla duyurdu.

MİSMARİ HABERİ DOĞRULADI

Mismari de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda haberi doğrulardı. Mısır ziyareti sırasında kendisine eşlik eden heyetle 2 hafta karantina altında kalacaklarını belirten Mismari, bu süreçte gelişmeleri takip edeceğini ve gerekirse görüntülü açıklama yapacağını ifade etti. Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

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