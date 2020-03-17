Avrupa'da yaşayan Türklere 'Korona' tahliyesi! İstanbul Havalimanı'na ilk uçak indi

Avrupa'da yaşayan Türklerin koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edilme süreci başladı. Bu gece sona erecek süreç sonucu 3 binin üzerinde Türk vatandaşı yurda getirilecek. Türkiye'ye getirilecek vatandaşları taşıyan ilk uçak geniş güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanına indi.

Avrupa'dan gelen Türkleri belirtilen yurtlara götürülecek otobüsler İstanbul Havalimanı geldi. Çok sayıda otobüsteki şoförlerin özel kıyafet giydiği görüldü. Öte yandan Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu ilk uçak da İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan ilki saat 14.15 sıralarında indi.

Avrupa'dan gelen Türklerin bulunduğu iki uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı. Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına inen ikinci uçak ise Almanya Nürnberg uçağı oldu. İkinci uçak saat 15.20'de havalimanına indi. Uçaklardan inenler otobüslere alınmaya başlandı.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLİYOR

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) seferiyle Köln-Bonn Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek yolcular, devletin bu hizmetinden memnun olduklarını söyledi. THY uçağı, Köln-Bonn Havalimanı'ndan yaklaşık 200 yolcusuyla yerel saatle 14.45'te hareket edecek.

Uçakla İstanbul'a giden yolcular, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alınacak olmalarını doğal karşıladıklarını, ülkede hastalığın yayılmaması için her türlü önlemin alınması gerektiğini belirttiler. Yolcular, devletin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GERİ DÖNÜŞ SAĞLAMA KONUSUNDA...

İzmit'ten Almanya'ya akraba ziyareti için gelen Sefa Mutlu, virüs salgını nedeniyle buradaki ziyaret sürecinin sıkıntılı geçtiğini, Köln Başkonsolosluğunun geri dönüş sağlama konusunda çok yardımcı olduğunu vurguladı.

Mutlu, Türkiye'deki ailesi ve çocuklarının burada olduğu sürece endişe içinde kaldıklarını aktararak, "Bundan sonraki süreci de artık Türkiye'de göreceğiz. Karantina süreci nasıl geçecek? İnşallah hepimiz için kolaylıkla geçer. Burada tedbirsiz olduklarını düşünüyorum ve Türkiye'de alınan önlemleri iyi buluyorum. Şu anki durumda Türkiye'de kalmayı ve yaşamayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ NE SÖYLÜYORSA BİZ ONA RAZIYIZ"

Türkiye'den oğlunun yanına misafir olarak gelen Mevlüde Hacısalihoğlu, biletlerinin iptal edildiğini ve ilaçlarının bittiğini dile getirerek, buradan bu şekilde de olsa gitmekten dolayı memnun olduğunu söyledi.

Devletin yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye etmesini olumlu bulduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Karantinada kalma olayını normal buluyorum ama tabii bu beni biraz rahatsız ediyor. Çok titiz biriyim, hijyene çok önem veririm. Burada da oğlumun evindeydim, karantinada gibiydim." dedi.

Adapazarı'nda yaşayan ve Almanya'ya akraba ziyaretine gelen Zekeriya Açıkdeniz ise başka bir hava yolunda iptal olan bileti nedeniyle dönemediğini, THY'nin bu hizmetinden çok memnun olduğunu ifade etti. Açıkdeniz, "Devlet bizden daha iyi bilir, ne derlerse razıyız. Olur ya bir hastalık olur başkalarına bulaştırırız daha kötü olur. Devlet garantiye aldığı için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Almanya'da yaşayan çocuklarını ziyaret için gelen ve tahliyeler kapsamında Türkiye'ye dönen Hacı Kaya da "Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz ne söylüyorsa biz ona razıyız." dedi.

Köln-Bonn Havalimanı'ndan yerel saatle 17.30'da da ikinci uçağın Türkiye'ye yola çıkacağı belirtildi. Öte yandan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türkiye'ye giden yolcuların işlemleri sırasında havalimanında hazır bulundu.

HAVALİMANINDA İŞ YERLERİ KAPATILDI

Havalimanında, ülkede alınan önlemler çerçevesinde mağaza, kafe ve restoranların kapalı olduğu görüldü. Dün hükümet tarafından açıklanan genelgeyle, ülkedeki süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerlerinin Kovid-19 nedeniyle kapatılacağı bildirilmişti.