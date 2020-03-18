Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde kritik "koronavirüs" toplantısı
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs (corona virüs - Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından alınan tedbirler arttırıldı. Başkan Erdoğan başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında alınacak sağlık ve ekonomi yönünden yeni tedbirler açıklanacak.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak. Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.
BAŞKAN BAŞKANLIK EDECEK
Koronavirüs zirvesine Başkan Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Bakanların sunum yapacağı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş bildireceği toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor. Saat 13.30'da ayrı toplanacak Bilim Kurulu ise çıkan kararları aynı anda Bakan Fahrettin Koca'ya iletecek. Bu kararlar 14.00'te Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda Başkan Erdoğan ile de paylaşılacak.
YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazartesi günü yaptığı açıklamada ekonomide yol haritasının hazırlandığını duyurmuştu. Albayrak, ekonomide atılacak adımların Başkan Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını bildirmiş ve "Kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır." demişti. Bu doğrultuda Başkan Erdoğan'ın bugünkü toplantının ardından ekonomide yol haritasını açıklaması bekleniyor.
HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLECEK
80 kişilik salonda yapılacak koronavirüs zirvesinde önlemler de alınıyor. Öncelikle geniş bir masa bir metre aralıklı sandalyelerde gerçekleşecek toplantıya giriş öncesinde de hijyen kuralları dikkate alınacak. Toplantıdan ekonomik tedbir kararlarının çıkması bekleniyor.
FUAT OKTAY VE 15 BAKAN YER ALACAK
Geniş katılımlı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve ilgili bazı bürokratlar katılacak. Toplantıda alınan kararların kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde Türkiye'de koronavirüs vakalarıyla ilgili son durumu açıklamıştı. Koca Türkiye'deki pozitif vaka sayısının 98'e yükseldiğini söylerken, 89 yaşındaki bir erkek vakanın ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ölüm Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi oldu.
İŞTE KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR;
Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.
7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.
"BİR HASTAMI KAYBETTİM"
Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum.
VAKA SAYISI 98'E ÇIKTI!
Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bulgusu olanlardan test için numene alıyoruz. İzole edilen vak
Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur.
Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim.
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