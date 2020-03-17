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Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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İRAN'DA SON RAKAMLAR AÇIKLANDI! BİLANÇO KORKUNÇ

Gelen son dakika haberine göre... 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi. Öte yandan ’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 491'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı 'in Wuhan kentinden sonra virüsün en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan 'da çoğunluğu siyasi mahkum olmak üzere 85 bin mahkumun geçici olarak serbest bırakılacağı açıklandı. Öte yandan İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.

VAKA SAYISI 16 BİNİ AŞTI

İran devlet televizyonunun haberine göre, Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.

TÜM EYALETLERE SIÇRADI

Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 491'e, vaka sayısının ise 11 bin 178'e yükseldiği belirtildi.

FİLİPİNLER'DE VAKA SAYISI 187'YE YÜKSELDİ

Filipinler'de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkedeki vaka sayısı 45 yükselerek toplamda 187 oldu.

KKTC'DE VAKA SAYISI 7'YE ÇIKTI

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son yapılan 3 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının Alman bir turist olduğunu söyledi.

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