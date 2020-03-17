Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te koronavirüs önlemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop açıklamasında "Mart ayı başından beri umreye giden vekilimiz yok. Yurt dışından gelen 31 vekilimiz kendini izole etti." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
TBMM Başkanı Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş."
BU HAFTA BİR ÇALIŞMA OLACAK
(Meclisin tatil edilmesi) Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen kanun teklifinin bitimine kadar en azından, bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler."
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