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Son dakika: Yalova Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 2 gözaltı

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

’ndeki 30 milyon liralık yolsuzluk soruşturmasında iki kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında; Abdülnasır Gölbaşı ve Cüneyt Özçomak’ın gözaltına alındığı bildirildi. Yalova Belediyesi’nden usulsüz olarak çıkarılan çıkarılan paraların şüphelilerin hesabı üzerinden çıkarıldığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; aralarında Başkan Yardımcısı , Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik; Fidanlar Market'te çalışan ve usulsüz ödeme yapıldığı iddia edilen Taner Tan, , Emrah Gök, Engin Özcan ve Beytullah Baltacı, Efe Tur'da çalışan Sinem Çakalaşma Deniz ile Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar'ın bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Belediye Başkanı ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ŞU ANA KADAR 11 MİLYON 428 BİN 433 TL KAÇIRILMIŞ

'nın üç müfettişinin hazırladığı raporda; 'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığına dikkat çekildi. Raporda; 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 TL aktarım yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın sorumluluğunun olduğu bildirildi. KENAN KIRAN / SABAH

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