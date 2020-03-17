17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığından "Edirne Cezaevi'nde coronavirüs karantinası" iddiasına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
KORONA KARANTİNASI İDDİASINA FLAŞ YALANLAMA

Son dakika:  Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nda hükümlülerin coronavirüs salgını dolayısıyla karantinaya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, 'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'müzün talimatı gereği, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da Covid- 19 salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN "KORONAVİRÜS" TEDBİRLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası FORMULA 1'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS VAKASI
Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi KAZAKİSTAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE OHAL İLAN EDİLDİ
Son dakika: Merkez Bankası'ndan koronavirüs toplantısı! SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN KORONAVİRÜS TOPLANTISI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA