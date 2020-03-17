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Kuveyt'te koronavirüs vaka sayısı 130 oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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KUVEYT'TE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 130 OLDU

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 130'a ulaştı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, 118 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve bu kişilerden 4'ünün yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, son olarak 'den ülkelerine dönen 7 Kuveyt vatandaşında Kovid-19 görüldüğünü söyledi.

Ülkede koronavirüse yakalanan 130 kişiden 12'sinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Sened, 118 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve bu kişilerden 4'ünün yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Sened, ülkede sağlık hizmeti veren birimlerin en kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu belirterek, "Mümkün olduğunca en çok hastaya bakmak için hazırız." dedi.

TUNUS'TAKİ SON DURUM

Öte yandan, Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınan 5 bin 957 kişiden 2 bin 698'inin taburcu edildiğini duyurdu.

Tunus'ta son olarak 24 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.

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