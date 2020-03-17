Son dakika: Merkez Bankası'ndan koronavirüs toplantısı!
Son dakika haberine göre; TCMB: "19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır" denildi.
Açıklamada şöyle denildi;
19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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