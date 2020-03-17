17 Mart 2020, Salı
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan koronavirüs toplantısı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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MERKEZ BANKASI'NDAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Son dakika haberine göre; : "'ta toplanması planlanan , koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."

'ndan yapılan açıklamada, " 2020 tarihinde toplanması planlanan , corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır" denildi.

Açıklamada şöyle denildi;

19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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