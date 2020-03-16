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Türkiye’nin koronaya karşı verdiği mücadeleye katkı sunmayan Türk Tabipler Birliği, kaos peşinde

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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TTB, KAOS PEŞİNDE!

Asli görevini unutarak terör örgütlerine ve teröristlere sahip çıkan , ’den tüm dünyaya yayılan ve 7 bine yakın insanın hayatına mal olan koronaya karşı ’nin verdiği sıkı mücadeleye hiç katkı sunmadı. Süreç içerisinde tek bir adım dahi atmayan Türk Tabipler Birliği bir de vaka sayısı konusunda devlet görevlilerini "yalanlayarak" toplumda kaos yaratma peşine düştü.

, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, ve Milli SİHA'lar gibi mega projelere ket vurma peşine düşen Türk Tabipler Birlliği, 'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından kayıplara karıştı.

İşte Türk Tabipler Birliği'nin vukuatları İŞTE TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NİN VUKUATLARI

EN UFAK ADIM ATILMADI

Siyasi dalgalara kapılıp tepki çeken birçok açıklamaya imza atan , asıl görevini adeta unuttu. Türkiye'nin aldığı koronavirüs önlemlerine zerre destek vermeyen TTB, halkı bilinçlendirmek adına da en ufak bir adım dahi atmadı.

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ŞİMDİ DE KARIŞIKLIK PEŞİNDELER!

, koronavirüs salgını hakkında provokatif bir basın açıklaması yaptı. Birlik adına konuşan Başkan Sinan Adıyaman, açıklamada, "Sağlık bakanlığı 18 diyor ama TTB'nin her yerde kolları var. Bizim aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu ve test sonuçlarının pozitif geldiği ama bunların bu 18 kişilik grupta olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı. TTB Başkanı'nın bu açıklamaları, özellikle sosyal medyada yalan haberler yayarak toplumda kaos ve korku yaratma peşine düşenlere destek niteliğinde oldu.

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