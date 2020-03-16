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Çin'de virüsle mücadele! 15 dakika içerisinde...

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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ÇİN'DE VİRÜSLE M��CADELE! 15 DAKİKA İÇERİSİNDE...

Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüs için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 'in Hefei eyalatinde 15 dakikada sonuç verebilen corona virüs testi geliştirildi. Parmaktan alınan az miktar kanın test çubuğunun üzerine damlatılmasıyla test sonucuna ulaşılıyor.

'in Hefei eyalatinde 15 dakikada sonuç verebilen corona virüs testi geliştirildi. Parmaktan alınan az miktar kanın test çubuğunun üzerine damlatılmasıyla test sonucuna ulaşılıyor.

Çin'in Hefei eyaletinde bulunan bir şirket corona virüsü 15 dakikada tespit edebilen bir test geliştirdi.

Çin'de virüsle mücadele! 15 dakika içerisinde... ÇİN'DE VİRÜSLE MÜCADELE! 15 DAKİKA İÇERİSİNDE...

KAN DAMLASIYLA SONUÇ VERİYOR

Şekil olarak gebelik testini andıran çubuk test kiti, üzerine hastadan alınan kanın damlatılmasıyla sonuç veriyor.

Test çubuğunun üst kısmında yer alan göstergede sonucun 'negatif' ya da 'pozitif' olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor.

Çin'in Xinhua haber ajansında yer alan habere göre klinik testlerde, test kitinin doğruluğu test edildi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yakın bir dönemde testler Çin pazarında olacak.

Testlerle ilgili haber, Çin Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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