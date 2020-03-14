Son dakika: AK Parti'nin MYK ve MKYK toplantıları ertelendi

Son dakika haberleri... AK Parti'nin pazartesi günü yapılacak MYK ve MKYK toplantıları ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.