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Son dakika: AK Parti'nin MYK ve MKYK toplantıları ertelendi

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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AK PARTİ'NİN MYK VE MKYK TOPLANTILARI ERTELENDİ

Son dakika haberleri... 'nin pazartesi günü yapılacak MYK ve MKYK toplantıları ileri bir tarihe ertelendi.

'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

AK Parti Genel Merkezi koronavirüs corona virüs için dezenfekte edildi AK PARTİ GENEL MERKEZİ KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) İÇİN DEZENFEKTE EDİLDİ

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