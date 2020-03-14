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AK Parti Genel Merkezi koronavirüs (corona virüs) için dezenfekte edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 124 ülkede görülen koronavirüs (corona virüs) yayılmaya devam ediyor. Ölümlerin çoğunlukla yaşlı nüfus oranına sahip olan Çin, İtalya ve İran'da meydana geldiği virüs ile ilgili şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca ise Türkiye'ye 5 kişide bu virüse rastlanıldığını söylemesinin ardından tedbirler artırıldı. Bu kapsamda AK Parti Genel Merkezi koronavirüs önlemleri kapsamında tedbir amaçlı dezenfenkte edildi.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 14:04
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AK Parti Genel Merkezi koronavirüs corona virüs için dezenfekte edildi

AK Parti Genel Merkezi koronavirüs (corona virüs) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

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AK Parti Genel Merkezi koronavirüs corona virüs için dezenfekte edildi

AK Parti Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

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AK Parti Genel Merkezi koronavirüs corona virüs için dezenfekte edildi

Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'nde de dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda görevliler, giriş katından itibaren binada ilaçlama yaptı.

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AK Parti Genel Merkezi koronavirüs corona virüs için dezenfekte edildi

Koruyucu kıyafet giyen görevlilerin, özellikle yoğun kullanılan noktaları titiz bir şekilde temizleyip, tüm binayı dezenfekte edeceği belirtildi.

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AK Parti Genel Merkezi koronavirüs corona virüs için dezenfekte edildi