16 Mart 2020, Pazartesi
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İstanbul Valiliği açıkladı: Avrupa’dan gelenler 14 gün karantinada kalacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI: 14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Gelen son dakika haberine göre... Valiliği: İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak.

Tüm dünyada paniğe yol açan ve son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Bu kapsamda; Valiliği, Avrupa'dan dönenlerin öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla yapılan toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında;

9 ÜLKEDEKİ VATANDAŞLAR…

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya "geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen" vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır.

İŞTE O YURTLAR

Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı;

KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,
KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu
KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu
tahsis edilmiştir.

"TEDBİRİ NE KADAR SIKI TUTARSAK…"

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz.

Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar." Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.''

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