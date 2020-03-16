İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 853’e çıktı

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı 15 bine yaklaşırken iyileşenlerin sayısı 5 bini buldu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Böylece toplam ölü sayısının 853'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1053 artarak 14 bin 991'e ulaştığı bilgisini verdi.

5 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Cihanpur, 4 bin 996 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.

İLK VAKA 19 ŞUBAT'TA GÖRÜLMÜŞTÜ

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.