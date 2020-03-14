Son dakika: Başkan Erdoğan Ersin Tatar'la görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ile Tatar arasındaki görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Erdoğan-Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.
TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
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