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Son dakika: Başkan Erdoğan Ersin Tatar'la görüştü

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN ERSİN TATAR'LA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı ile telefonda görüştü. ile Tatar arasındaki görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan-Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

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