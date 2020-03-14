14 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'daki vatandaşlarımız hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AVRUPA'DAKİ VATANDAŞLARIMIZ HAKKINDA AÇIKLAMA

... Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk öğrenci ve turistlerimizin 17 Mart'a kadar ülkemize dönüş yapabileceklerini açıkladı.

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