14 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüse karşı yeni genelge yayınlandı

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ GENELGE YAYINLANDI

haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı. Kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç alan hastaların 1 Mart'ta sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek.

önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.

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