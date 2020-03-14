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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta ailelere uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TA AİLELERE UYARI

, koronavirüs önemleri nedeniyle çocukların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti. Aileleri uyaran Bakan Selçuk, "Çocuğunuza sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, tedbirleri yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu belirtin." ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, corona virüs konusunda çocuğun kendisini güvende hissetmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi;

"Çocuğunuza sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp, tedbirleri yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu belirtin. Çocuklar duydukları bilgilerle korkular geliştirebilirler. Lütfen çocukların duygularını ifade etmelerine olanak tanıyın. Lütfen virüs hakkında konuşurken kısa ve açık konuşmaya, aldığımız tedbirleri virüs ekseninde değil genel temizlik kuralları çerçevesinde anlatmaya gayret edin ve konuşmalarınızla çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlayın. Çocuklarımızın mutlak suretle güvende olduklarını duymaya ihtiyaçları var. Biz öğrencilerimize, tedbir amacıyla eğitime ara verdiğimizi anlattık. Velilerimizden ricam virüsü, çocukta bir travmaya dönüşmeyecek şekilde gündemlerine almalarıdır."

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