Son dakika: 1 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 14 gün kuralına uyulması gerektiğini dile getiren Bakan Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de koronavirüs testi pozitif çıkan sayısı 6'ya ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Umreden dönen bir yurttaşımızın testi pozitif çıktı" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.