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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs desteği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2020
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BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN KORONAVİRÜS DESTEĞİ

Koronavirüs dünya çapında etkisini artırırken Türkiye'de alınan önlemler destek görmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı , "Virüsle mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlara sağlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Kovid-19 gündemiyle toplandığını duyurdu.

Toplantıda, süreçten etkilenebilecek sektörleri desteklemek ve piyasaları güçlendirmek amacıyla uygulayacakları yol haritasını tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Albayrak, "Virüsle mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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