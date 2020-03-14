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Başkan Erdoğan, Aliyev ile telefonda koronavirüsü görüştü

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İLE ALİYEV'DEN KORONA GÖRÜŞMESİ!

Gelen son dakika haberine göre: Başkan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. İki lider bölgesel konuları ve koronavirüs salgınını ele aldı.

Başkan , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

KORONAVİRÜS KARARI

Görüşmede ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Son dakika... Başkan Erdoğan ile Aliyev'den koronavirüs corona virüs görüşmesi! İki ülke arası ulaşım durduruldu |Video SON DAKİKA... BAŞKAN ERDOĞAN İLE ALİYEV'DEN KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) GÖRÜŞMESİ! İKİ ÜLKE ARASI ULAŞIM DURDURULDU |VİDEO

AÇIKLAMA YAPILDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmış, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırılmıştır" denildi.

Son dakika haberi... Bakan Turhan canlı yayında açıkladı: 9 ülkeye uçuşlar durduruldu |Video SON DAKİKA HABERİ... BAKAN TURHAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI: 9 ÜLKEYE UÇUŞLAR DURDURULDU |VİDEO

9 ÜLKEYE UÇUŞLAR DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan tedbirleri A Haber canlı yayınında açıkladı. Bakan Turhan bu kapsamda; İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya, Fransa dahil 9 ülke ile seferler durdurulduğunu söyledi.

"İRAN İLE KARA VE DEMİRYOLU ULAŞIMI DURDURULDU"

Bakan Turhan, "Karayolu taşımacılığında ülkemizle İran arasında tüm kara ve demiryolu geçişleri durdurulmuştur. Ticaretin aksamaması için İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığını Gürcistan'a kaydırdık. Demir yolu taşımacılığında ise İran sınır kapımız Kapıköy 23 Şubat 2020 tarihinde kapatıldı. Bu kapının faaliyete geçmesine kadar bu hat üzerinden Bakü-Tiflis-Kars hattına kayma ihtimaline karşılık TCDD Taşımacılık A.Ş'nin gerekli şartlar yapılarak ek seferler yapılmasını sağladık. Herkesi sakin, soğukkanlı, panik havasına girmeden, Sağlık Bakanlığımızın uygulanmasının istendiği tedbirlerin uygulanmasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. ifadelerini kullandı.

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