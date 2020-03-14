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İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! CİMER'e 4 bin 415 korona başvurusu

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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CİMER'E 4 BİN 415 KORONA BAŞVURUSU!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Son bir hafta içerisinde koronavirüs ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda 'e 4 bin 415 başvuru geldi." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı , son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili 'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi.

BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

4 BİN 415 BAŞVURU

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.

"FİYAT ARTIŞI İHBARLARI..."

Altun, "Bu bağlamda; Fiyat artışı ihbarları, Eğitim tedbirleri, Sağlık-temizlik, Sosyal yaşam, Ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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