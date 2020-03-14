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İtalya'da korona alarmı! Uçak trafiğinde büyük düşüş

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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KORONA KRİZİ! İLK KEZ YAŞANDI

'den dünyaya yayılan ve 'ya da sıçrayan binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Yaşanan kriz flightradar sonuçlarına yansıdı. İtalya’ya uçuşların peş peşe askıya alınması, ülke genelinde hava trafiğini de vurdu. İtalya hava sahasındaki trafiğindeki azalma dikkat çekti.

'den sonra en fazla koronavirüsünden etkilenen ülke oldu. Ülkede koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı Cuma itibariyle 14 bin 955'e çıkarken, ölü sayısı ise 1266'ya yükseldi. İtalya'da koronavirüsün yayılmasının hızının kesilmemesi üzerine tüm ülkenin karantinaya alınması, tarihi ve turistik kentlerin sokaklarının, meydanlarının boş kalmasına yol açtı.

UÇAK TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Virüsün ilk tespit edildiği 21 Şubat'tan bu yana ülke adeta sessizliğe gömüldü.Ülkede de uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerinde dikkat çekti.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz yıl 64,6 milyon turist ağırlayan İtalya'ya salgını sonrası dünya genelinde havayollarının birbiri ardına uçuş trafiğindeki iptalleri radar görüntülerine de yansıdı. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki bugün öğlen saatlerinde İtalya hava sahasındaki görüntü özellikle dikkat çekti.Radar kayıtlarına göre İtalya hava sahasında hareketliliğindeki büyük düşüş olduğu gözlendi.

Özellikle Roma havalimanlarındaki uçak trafiğindeki azalma kayıtlara yansıdı. Koronavirüsü öncesi İtalya hava sahasındaki uçuş trafiğindeki yoğunluk radar kayıtlarına da yansımıştı.

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