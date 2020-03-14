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14.03.2020

Son dakika... Başkan Erdoğan ile Aliyev'den koronavirüs (corona virüs) görüşmesi! İki ülke arası ulaşım durduruldu |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. İki lider bölgesel konuları ve koronavirüs (corona virüs) salgınına yönelik tedbirleri ele aldı. Bu kapsamda kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.

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