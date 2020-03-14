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Amerikalılar ve İngilizlerden sonra şimdi de Ruslar! Korona haberini Türkiye fotoğrafı ile servis ettiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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RUS BASININDAN TÜRKİYE SKANDALI!

’in Vuhan kentinden yayılan ve 5 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs tehdidi Avrupa ülkelerinin tedbirsiz davranmasıyla kıtayı sardı. Peş peşe ölüm haberleri gelirken Amerikan ve İngilizler fotoğrafıyla algı operasyonu yapmaya kalktı. Bu olay büyük tepki çekerken şimdi de benzer bir skandala Ruslar imza attı. Rus basını, dünyadaki spor branşlarının müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili haberinde Türkiye'den bir fotoğraf kullandı.

Geçtiğimiz günlerde (NYT) Başkanı 'ın koronavirüs sebebiyle Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getirmesini fotoğrafıyla servis etmiş, gazeteye büyük tepki gelince haberdeki görseller değiştirilmişti.

ANALİZ - Uluslararası medya yalan haberlerle neden Türkiye'yi hedef alıyor? Batı'nın operasyon medyası nasıl çalışıyor? |Video ANALİZ - ULUSLARARASI MEDYA YALAN HABERLERLE NEDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR? BATI'NIN OPERASYON MEDYASI NASIL ÇALIŞIYOR? |VİDEO

GÖRSELLER DEĞİŞTİRİLDİ

Dün de benzer bir skandal İngiliz basınında yer almıştı. BBC ve , Türkiye ile alakası olmayan koronavirüs haberlerine Türkiye'den camii fotoğrafı kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine görseller değiştirilmişti.

BU DEFA RUSLAR YAPTI

ABD ve İngiliz basınında iki gündür bu haberler yer alırken bugün de Rus basınından benzer bir skandala imza atıldı. (RT) televizyonun internet sitesi, dünyadaki spor branşlarının müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili haberinde Türkiye'den bir fotoğraf kullandı. Twitter paylaşımına Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

BİR SKANDAL DA AP'DEN

Amerikan haber ajansı The () ise, Başkan Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağı haberinde Türkiye'den bir camii görseli kullandı. AP'nin haberinin altına da çok sayıda tepki geldi.

BBC ve New York Times koronavirüs üzerinden Türkiye'yi hedef aldı |Video BBC VE NEW YORK TİMES KORONAVİRÜS ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI |VİDEO
Batı medyasından eş zamanlı algı operasyonu! BBC, CNN ve New York Times koronavirüs üzerinden Türkiye'yi hedef aldı BATI MEDYASINDAN EŞ ZAMANLI ALGI OPERASYONU! BBC, CNN VE NEW YORK TİMES KORONAVİRÜS ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
New York Times'tan skandal haber! Türkiye üzerinden algı operasyonu NEW YORK TİMES'TAN SKANDAL HABER! TÜRKİYE ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

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