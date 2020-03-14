Amerikalılar ve İngilizlerden sonra şimdi de Ruslar! Korona haberini Türkiye fotoğrafı ile servis ettiler
Çin’in Vuhan kentinden yayılan ve 5 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs tehdidi Avrupa ülkelerinin tedbirsiz davranmasıyla kıtayı sardı. Peş peşe ölüm haberleri gelirken Amerikan ve İngilizler Türkiye fotoğrafıyla algı operasyonu yapmaya kalktı. Bu olay büyük tepki çekerken şimdi de benzer bir skandala Ruslar imza attı. Rus basını, dünyadaki spor branşlarının müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili haberinde Türkiye'den bir fotoğraf kullandı.
Geçtiğimiz günlerde New York Times (NYT) ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs sebebiyle Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getirmesini Türkiye fotoğrafıyla servis etmiş, gazeteye büyük tepki gelince haberdeki görseller değiştirilmişti.
GÖRSELLER DEĞİŞTİRİLDİ
Dün de benzer bir skandal İngiliz basınında yer almıştı. BBC ve The Sun, Türkiye ile alakası olmayan koronavirüs haberlerine Türkiye'den camii fotoğrafı kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine görseller değiştirilmişti.
BU DEFA RUSLAR YAPTI
ABD ve İngiliz basınında iki gündür bu haberler yer alırken bugün de Rus basınından benzer bir skandala imza atıldı. Russia Today (RT) televizyonun internet sitesi, dünyadaki spor branşlarının müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili haberinde Türkiye'den bir fotoğraf kullandı. Twitter paylaşımına Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
BİR SKANDAL DA AP'DEN
Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) ise, Başkan Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağı haberinde Türkiye'den bir camii görseli kullandı. AP'nin haberinin altına da çok sayıda tepki geldi.
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