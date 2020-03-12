New York Times'tan skandal haber! Türkiye üzerinden algı operasyonu
Tüm dünyayı etkisi tedirgin eden koronavirüs salgını ülkeler arasında seyahati de kısıtladı. ABD Avrupa'ya bütün seyahatleri askıya alırken ABD gazetesi New York Times Türkiye'yle ilgili skandal algı operasyonuna imza attı. ABD'nin seyahat kısıtlaması kararı Türkiye'yi kapsamazken, haberde İstanbul'dan bir caminin fotoğrafı kullanıldı. Habere tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" dedi.
ABD, koronavirüs salgını nedeniyle önlemlerini artırdı. Başkan Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıkladı.Trump, İngiltere'nin ise seyahat yasağından muaf tutulduğunu bildirdi.
TÜRKİYE İÇİN KİRLİ ALGI OPERASYONU
Seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, ABD merkezli New York Times gazetesi, algı operasyonuna soyundu.
İSTANBUL'DAN CAMİ FOTOĞRAFI KULLANDILAR
NY Times'ın internet sitesinde "ABD, Avrupa'dan çoğu seyahati askıya aldı" başlığıyla verilen haberin fotoğrafında İstanbul'dan bir cami yer aldı.Gazetenin, Türkiye'de salgın varmış havası oluşturmaya çalıştığı görülüyor.
BAKAN VARANK'TA SERT TEPKİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye fotoğrafını kullanarak servis eden New York Times'a tepki gösterdi. Varank, "Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" dedi.
Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
"Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."
TRUMP: AVRUPA'DAN ABD'YE TÜM SEYAHATLERİ ASKIYA ALIYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ABD'nin aldığı önlemleri sosyal medya hesabından açıkladı. Trump, "Önümüzdeki 30 gün boyunca Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alacağız" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Tüm Amerikalıların sağlığını ve refahını korumak için birkaç güçlü ama gerekli önlem almaya karar verdim. Yeni vakaların kıyılarımıza girmesini önlemek için, önümüzdeki 30 gün boyunca Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alacağız. Yeni kurallar Cuma gece yarısı yürürlüğe girecek. Bu kısıtlamalar koşullara bağlı olarak ayarlanacaktır" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE SEYAHAT YASAĞI OLAN ÜLKELER ARASINDA DEĞİL
ABD'nin seyahatleri askıya aldığı ülkeler arasında Şengen ülkeleri olarak da bilinen, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta,Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre olduğu kaydedildi.
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