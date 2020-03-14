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PKK’da çözülme devam ediyor! Kaçıp teslim olan terörist, İstanbul'da ailesine kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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KAÇIP TESLİM OLMUŞTU! YILLAR SONRA KAVUŞTULAR

İkna çalışmaları sonucu ’ta terör örgütü ’dan kaçarak teslim olan terörist, ailesine kavuştu. Şüpheli, ifadesinde 'da tanıştığı bir örgüt mensubunun propagandası sonucu PKK'ya katıldığını söyledi.

Kırsal alanda terörle mücadelesini aralıksız sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda 2015'te 'da terör örgütü 'ya katılan ve daha sonra örgütün Suriye yapılanması /'ye geçen H.D'nin ailesiyle görüştü.

TESLİM OLDU

Aile ve yakınlarıyla görüştürülen terörist, uzun ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak teslim olmayı kabul etti. H.D, 'ta örgütten kaçarak Ceylanpınar'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

AİLESİYLE BULUŞTURULDU

İstanbul'a getirilen ve işlemleri süren H.D. Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluşturuldu. Buluşma sırasında teröristin annesi duygulu anlar yaşadı.

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