PKK’da çözülme devam ediyor! Kaçıp teslim olan terörist, İstanbul'da ailesine kavuştu
İkna çalışmaları sonucu 10 Mart’ta terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan terörist, ailesine kavuştu. Şüpheli, ifadesinde İstanbul'da tanıştığı bir örgüt mensubunun propagandası sonucu PKK'ya katıldığını söyledi.
Kırsal alanda terörle mücadelesini aralıksız sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda 2015'te İstanbul'da terör örgütü PKK'ya katılan ve daha sonra örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye geçen H.D'nin ailesiyle görüştü.
TESLİM OLDU
Aile ve yakınlarıyla görüştürülen terörist, uzun ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak teslim olmayı kabul etti. H.D, 10 Mart'ta örgütten kaçarak Ceylanpınar'da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.
AİLESİYLE BULUŞTURULDU
İstanbul'a getirilen ve işlemleri süren H.D. Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluşturuldu. Buluşma sırasında teröristin annesi duygulu anlar yaşadı.
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