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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu corona virüsü paylaşımı: İzleyin, retweet’leyin

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN VİDEOLU KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir corona virüsü paylaşımı daha geldi. , bir video yayınladı ve seyahat uyarısını yineledi. Bakan Koca, "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET’LEYİN." ifadelerini kullandı. Koca'nın, videonun herkes tarafından paylaşılarak duyurulmasını istemesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu corona virüsü paylaşımı: İzleyin, retweet’leyin | Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN VİDEOLU CORONA VİRÜSÜ PAYLAŞIMI: İZLEYİN, RETWEET’LEYİN | VİDEO

Bir video paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

"Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN."

Türkiye'de şu ana kadar 5 vaka görülürken, vakalar birbiri ile temaslı kişiler olarak bildirildi. Salgından uzak kalınması ile ilgili tedbirler artarak sürerken, Bakan Koca sık sık seyahat uyarısında bulunuyor.

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