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Son dakika: İtalya'da ağır bilanço! Ölü sayısı 1266'ya yükseldi

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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İTALYA'DA AĞIR BİLANÇO!

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi

detaylar gelecek...

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