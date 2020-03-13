13 Mart 2020, Cuma
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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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DSÖ: AVRUPA VİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ OLDU

tarafından koronavirüs açıklaması yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Salgının merkez üssü haline geldi" ifadelerine yer verildi.

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