İtalya'daki Türk vatandaşlarına kritik çağrı
İtalya'daki koronavirüs faciasının ardından Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu, önemli açıklamalarda bulundu. Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, İtalya’da bulunan Türk vatandaşlarının acil taleplerine öncelik verileceği belirtildi.
Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı İtalya'da bulunan Türk vatandaşlarının acil taleplerine öncelik verileceğini duyurdu.
Roma Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Kovid-19 nedeniyle İtalya genelinde uygulanan karantina koşullarına atıf yapılarak, "Ortaya çıkan durum çerçevesinde Büyükelçiliğimiz Konsolosluk şubesince sadece çok acil mahiyetteki işlemlerin, Büyükelçiliğimizin acil telefon numarasından (00393401766431) randevu alınmak suretiyle gerçekleştirilebileceği tüm vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
"PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK"
Milano Başkonsolosluğu da benzer bir duyuru yaparak, 16 Mart pazartesiden itibaren ülke genelinde uygulanan karantina süresinin sonuna kadar geçerli olacak yeni uygulama hakkında bilgi verirken, randevu alınması gerektiğine dikkat çekti.
Duyuruda, "Sadece mutlak aciliyet içeren ve zamanında yapılmaması halinde vatandaşlarımızın hak kaybına uğrayacakları durumlarda başvuru kabul edebilecektir." ifadesi yer aldı.
Milano Başkonsolosluğu, vatandaşların mesai saatlerinde 00 39 02 318 368 00, mesai saatleri dışında 00 39 331 678 32 68 numaralarını arayarak randevu alabileceğini belirtti.
Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da uygulanan karantina çerçevesinde kendilerinin de acil taleplere ağırlık vereceklerini dile getirerek, "Bugünlerde vatandaşlarımızın, hem İtalyan makamlarının açıkladığı hem de bizim yaptığımız duyuruları takip etmesi önemli. Vatandaşımız bizimle temasını kaybetmesin. Biz buradayız. Panik yapacak durum yok, ancak kişisel sağlık tedbirlerini almaları önemli. Bu uygulamamız esasen vatandaşlarımızı korumak amaçlıdır." diye konuştu.
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