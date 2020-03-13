13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Kamu kurumları için koronavirüs kararı geldi! O kişiler 12 gün idari izinli sayılacak...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
ABONE OL
KAMU KURUMLARI İÇİN KORONAVİRÜS KARARI...

Son dakika... Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak. Kritik açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." dedi.



Öte yandan Cumhurbaşkanlığından da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik idari izin hakkında açıklama bir açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son dakika: Koronavirüse corona virüs - Kovid-19 karşı etkili besinler neler? | Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜSE (CORONA VİRÜS - KOVİD-19) KARŞI ETKİLİ BESİNLER NELER? | VİDEO


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA