Son dakika: Kamu kurumları için koronavirüs kararı geldi! O kişiler 12 gün idari izinli sayılacak...

Son dakika... Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak. Kritik açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." dedi.Öte yandan Cumhurbaşkanlığından da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik idari izin hakkında açıklama bir açıklama geldi.