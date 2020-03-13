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ABD için korkuç koronavirüs (corona virüs) senaryosu! Milyonlarca kişi ölebilir...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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ABD İÇİN KORKUÇ KORONAVİRÜS SENARYOSU!

'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altın alan salgını ile ilgili 'yi ilgilendiren korkunç senaryo haberi geldi. En kötü 4 senaryo üzerinde çalışan uzmanlar, ülkede 160 ila 214 milyon kişinin virüsü kapabileceği ve 200 bin ila 1,7 milyon kişinin ölebileceğini bildirdi.

gazetesi, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkineceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı.

MİLYONLARCA KİŞİ ÖLEBİLİR!

Salgının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin herhangi bir adım atılmazsa en kötü senaryoya göre, ABD'de 160 ila 214 milyon kişinin koronavirüsten etkilenebileceği ve 200 bin ila 1,7 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği kaydedildi.

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KORONAVİRÜS SALGINI ÇOK UZUN SÜREBİLİR!

Salgının bu durumda aylarca hatta bir yıldan uzun sürebileceği tahmini yürütülen senaryoya göre, 2,4 milyon ila 21 milyon kişinin ise hastaneye yatmak zorunda kalabileceğine dikkati çekildi.



VİRÜSÜN ETKİSİ NE OLACAK?

Uzmanlar, de dahil koronavirüse dair eldeki veriler doğrultusunda ulaşılan varsayımlara göre virüsü kapan her bir kişinin çevresindeki 2 ya da 3 kişiye bu virüsü bulaştırabileceğini ifade etti.

HASTANELER YETERSİZ KALABİLİR

Söz konusu çalışmada ayrıca sağlık sistemi sık sık ''bozuk'' olmakla eleştirilen ABD'de, yaklaşık 925 bin yatak kapasitesi olan hastanelerin salgının büyümesi durumunda ihtiyaçları karşılayamayacağı uyarısında bulunuldu.

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