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Son dakika: Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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ABD'Yİ KARIŞTIRAN TEST SONUCU! POZİTİF ÇIKTI

Son dakika haberi... ’nın önde gelen gazetelerinden Journal O Dia’da yayımlanan habere göre Başkanı ile yemek yiyen ve tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya koronavirüs (Covid-19) teşhisi kondu.

Rio de Janerio'nın önde gelen gazetesi Journal O Dia'da, Devlet Başkanı Bolsonaro'ya koronavirüs teşhisi konduğu bildirildi. Brezilya Devlet Başkanlığı Fabio Wajngarten'a daha önce koronavirüs teşhisi konmasının ardından, Başkan Bolsonaro da koronavirüs test yaptırdı. Gazetenin haberine göre Brezilya Devlet Başkanı'na yapılan 'ilk koronavirüs testi' pozitif çıktı, ikinci testin de sonuçları bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve İletişim Sekreteri Wajngarten'ın da dahil olduğu heyetle birlikte birkaç gün önce 'ye giderek Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte yemek yemiş ve toplantılara katılmıştı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Wajngarten'ın koronavirüs teşhisi sonrası Başkan Trump endişeli olmadığını açıklamıştı.

acil olarak toplanma kararı aldı.

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