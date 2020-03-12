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Son dakika: Üniversiteler tatil olacak mı? YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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ÜNİVERSİTELER TATİL OLACAK MI? YÖK'TEN AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre Başkanı , yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" yanıtını verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün dünyaya daha büyük bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, vakanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Koca'nın riskin ciddi olduğunu ve korunma önlemlerinin artırıldığını açıklamasının ardından 'okulların tatil olup olmayacağı' büyük merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların henüz tatil olmadığını açıklarken salgın nedeniyle okullardaki tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlıktan okullara yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptaline ilişkin yazı gönderildi.

KARARI DEVLET VERECEK
Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından üniversiteler tatil olacak mı sorusunun cevabını veren Yüksek Öğretim Kurumu () Başkanı, , ''Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum. Kararı devletin alması lazım'' açıklamasında bulundu.

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