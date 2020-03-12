12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?

Üniversitelerde corona virüsü önlemi alınmaya başlandı. Kadir Has Üniversitesi'nin tatil açıklaması yapmasının ardından bazı üniversitelerden de eğitime ara verilmesi yönünde kararlar alındığı duyuruldu. YÖK Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı corona virüsü gündemiyle bir toplantı yapıldı. Peki, üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:03
  • 1
  • 12
Üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?

Üniversiteler tatil edildi mi? Ülkemizde corona virüsü vakasının görülmesinin ardından üniversiteler tatil edilecek mi, gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Dün yapılan açıklamada Kadir Has Üniversitesi'nin eğitime ara verdiği duyuruldu. Daha sonra birkaç üniversite de tatil ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde üniversitelerde tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 12
Üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Bazı üniversitelerden tatil açıklaması geldi. İşte corona virüsü nedeniyle tatil edilen üniversiteler:

  • 3
  • 12
Üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

  • 4
  • 12
Üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Bahçeşehir Üniversitesi ise öğrencilerin ve akademisyenlerin kampüse gelmemesi, derslere evden online canlı yayınla katılması kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

  • 5
  • 12
Üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?

MEF ÜNİVERSİTESİ

MEF Üniversitesi, akademisyenlerini bilimsel konferans ve sunumlar da dahil yurt dışına çıkışların durdurulduğunu tüm çalışanlarına bildirdi. Yurt dışına buna rağmen çıkan akademisyenler 14 gün boyunca karantinaya alınıp, kampüse girişlerine izin verilmeyecek. MEF Üniversitesi'nin ayrıca dün hazırlık sınıflarında başladığı online eğitimi önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tüm fakülteler yayma kararı aldı.