Üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?
Üniversitelerde corona virüsü önlemi alınmaya başlandı. Kadir Has Üniversitesi'nin tatil açıklaması yapmasının ardından bazı üniversitelerden de eğitime ara verilmesi yönünde kararlar alındığı duyuruldu. YÖK Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı corona virüsü gündemiyle bir toplantı yapıldı. Peki, üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.03.2020 10:57Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 11:03