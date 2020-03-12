Üniversiteler tatil edildi mi? Ülkemizde corona virüsü vakasının görülmesinin ardından üniversiteler tatil edilecek mi, gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Dün yapılan açıklamada Kadir Has Üniversitesi'nin eğitime ara verdiği duyuruldu. Daha sonra birkaç üniversite de tatil ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde üniversitelerde tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, üniversiteler tatil edildi mi? İstanbul'da Ankara'da özel üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil? İşte ayrıntılar...