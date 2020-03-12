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Son dakika: Okullar tatil olacak mı? Son söz Başkan Erdoğan'da...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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OKULLAR TATİL OLACAK MI? SON SÖZ BAŞKAN ERDOĞAN'DA...

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar olacak mı soruna yanıt ararken, ’de bugün yapılacak görüşmede okulların tatil olması konusu etraflıca konuşulacak. Son sözü Başkan verecek.

Koronavirüs toplantısına Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı açıklandı. Ancak toplantı sonrası kameraların karşısında Selçuk yoktu. Okulların durumuyla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, okulların tatil olması konusunun kurulda gündeme alınmadığını, daha sonra konuşulacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, 'de bugün yapılacak görüşmede okulların tatil olması konusu etraflıca konuşulacak. Son sözü Başkan verecek.

TOPLANTI GÜN BOYU SÜRDÜ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu toplantısında yoktu çünkü; eğitim süreciyle ilgili planlamalar ayrı bir başlıkta özel olarak kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.Milli Eğitim Bakanlığı merkez binasında "koronavirüse" karşı okullarda uygulanacak tedbirler konusunda başkanlığındaki değerlendirme toplantılarının gün boyu sürdüğü öğrenildi.

AYRI AYRI SENARYOLAR OLUŞTURULDU

Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıkların ayrı ayrı simülasyonlarının yapıldığı ve senaryoların oluşturulduğu ifade ediliyor. Bakanlık, "koronavirüse" karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için "koruyucu ve önleyici" pek çok tedbiri uygulamaya koymuştu.Yurt içi ve yurt dışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle kapsamlı bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, tüm okullardaki eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeyler dezenfekte ediliyor.

Bakan Selçuk başkanlığındaki toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmalarının da bütün detaylarıyla ele alındığı öğrenildi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Burada nihai karanın bugün bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki toplantıda alınacağı öğrenildi. Okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıklar büyük bir titizlik içinde masaya yatırıldı.

Peki, ara tatilin öne alınması söz konusu olursa... İşte, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için " ve telafi eğitimi" ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı.

İşte tam bu noktada, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan ve 'nin alanındaki en öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın burada kritik bir rol üstleneceğini söyleyebiliriz.

Zira bu sistem, depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti.Sadece internet tabanlı bir erişim değil daha yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamalarının yapıldığı öğrenildi.

Okullarda koronavirüs tatili olacak mı? OKULLARDA KORONAVİRÜS TATİLİ OLACAK MI?


3 AŞAMALI PLAN

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi.

Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı…

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.

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