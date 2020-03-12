Son dakika... MEB ve YÖK'ten koronavirüs açıklaması! Okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı |Video

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinden 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yurt dışından gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesini açıklamasının ardından gözler alınacak tedbirlere çevrildi. Milyonlarca öğrenci okullar tatil edilecek mi? sorusunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu konuyla ilgili toplantı. Peki okullar tatil edildi mi? Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün dünyaya daha büyük bir tehdit oluşturan yeni tip Koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, vakanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Koca'nın riskin ciddi olduğunu ve korunma önlemlerinin artırıldığını açıklamasının ardından 'okulların tatil olup olmayacağı' büyük merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların henüz tatil olmadığını açıklarken salgın nedeniyle okullardaki tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlıktan okullara yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptaline ilişkin yazı gönderildi.

KARARI DEVLET VERECEK

Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından üniversiteler tatil olacak mı sorusunun cevabını veren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı, Yekta Saraç, ''Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum. Kararı devletin alması lazım'' açıklamasında bulundu.