Son dakika: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusu üzerine,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?" sorusu üzerine,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi.

TWİTTER'DAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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3 BAKAN BASIN AÇIKLAMASIN YAPACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bugün katılımıyla toplanacak.

Kritik toplantı sonrası 3 bakan Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16:30'da gündeme dair basın açıklaması yapacak.