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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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KORONAVİRÜS NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Son dakika haberine göre Milli , "Koronavirüs nedeniyle edilecek mi?" sorusu üzerine,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi.

Milli , "Koronavirüs nedeniyle edilecek mi?" sorusu üzerine,"Ortak açıklama yapacağız, birlikte göreceğiz." dedi.

TWİTTER'DAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

OKULLARDA 6-10 NİSAN ARA TATİL ÖNE ÇEKİLECEK Mİ? VİDEO

3 BAKAN BASIN AÇIKLAMASIN YAPACAK
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bugün katılımıyla toplanacak.

Kritik toplantı sonrası 3 bakan Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16:30'da gündeme dair basın açıklaması yapacak.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan Bakan Fahrettin Koca başkanlığında kritik toplantı SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU'NDAN BAKAN FAHRETTİN KOCA BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

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