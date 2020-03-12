Son dakika: Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil... MEB'den tatil açıklaması var mı?
Son dakika haberi... Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne karşı ülkemiz genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği de gündemde. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından öğrenciler ve velileri tatil açıklaması bekliyordu. Ancak, dünkü toplantıda bu konunun ele alınmadığı daha sonra görüşüleceği bildirildi. Peki, corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil öne mi çekildi? İşte son açıklamalar...
Giriş Tarihi: 12.03.2020 09:26Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 09:37