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Son dakika: Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil... MEB'den tatil açıklaması var mı?

Son dakika haberi... Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne karşı ülkemiz genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği de gündemde. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından öğrenciler ve velileri tatil açıklaması bekliyordu. Ancak, dünkü toplantıda bu konunun ele alınmadığı daha sonra görüşüleceği bildirildi. Peki, corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil öne mi çekildi? İşte son açıklamalar...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 09:37
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Son dakika: Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil... MEB'den tatil açıklaması var mı?

Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ülkemiz ve dünyanın gündemine olan corona virüsü nedeniyle önlemler arttırıldı. Türkiye'de corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Gözler Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Değerlendirmelerimiz devam etmektedir." demişti. Peki, corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil öne mi çekildi? MEB'den tatil açıklaması var mı? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil... MEB'den tatil açıklaması var mı?

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an okulların tatil edilip edlmemesi yönünde net bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili bugün resmi açıklama yapılması bekleniyor. Okulların tatil edilip edilmemesi konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Son dakika: Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil... MEB'den tatil açıklaması var mı?

İKİNCİ ARA TATİL ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Sosyal medya üzerinde okullarda ikinci ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği konuşuluyor. Hemen belirtelim ki, şu an böyle bir durum söz konusu değil. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirmeler sürüyor. Corona virüsüne ilişkin okullarda tatil haberlerinde resmi açıklamaları takip etmekte fayda var. Şu an tatil takvimi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Son dakika: Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil... MEB'den tatil açıklaması var mı?

MEB 2020 TAKVİMİ

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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Son dakika: Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil... MEB'den tatil açıklaması var mı?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ YENİ TİP KORONAVİRÜSÜ KÜRESEL SALGIN İLAN ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilişkin açıklamalarda bulundu.