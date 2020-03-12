Son dakika: Corona virüsü nedeniyle okullar tatil mi? Ara tatil... MEB'den tatil açıklaması var mı?

İKİNCİ ARA TATİL ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Sosyal medya üzerinde okullarda ikinci ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği konuşuluyor. Hemen belirtelim ki, şu an böyle bir durum söz konusu değil. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirmeler sürüyor. Corona virüsüne ilişkin okullarda tatil haberlerinde resmi açıklamaları takip etmekte fayda var. Şu an tatil takvimi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.