Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Son dakika... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." dedi.
Son dakika... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." dedi.
Adalet Bakanı Gül, "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor." açıklamasında bulundu. Gül, "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır." dedi.
Bakan Gül, paylaşımında iki tane de grafiğe yer verdi.
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