12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
ABONE OL
ADALET BAKANI'NDAN KORONA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son dakika... Adalet Bakanı , koronavirüs tedbirlerine ilişkin hesabından açıklamalarda bulundu. Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. ve Koronavirüs ’nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." dedi.

Son dakika... Adalet Bakanı , koronavirüs tedbirlerine ilişkin hesabından açıklamalarda bulundu.

Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. ve Koronavirüs 'nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Gül, "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor." açıklamasında bulundu. Gül, "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır." dedi.

Bakan Gül, paylaşımında iki tane de grafiğe yer verdi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA