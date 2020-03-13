Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.
Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.
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