Son dakika: Cumhurbaşkanlığı paylaştı! Koronavirüs gündemini takip ederken dikkat edilmesi gereken hususlar
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından sosyal medyada 'koronavirüs' ile ilgili ortaya atılan asılsız iddialar ve dezeformasyona karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. İletişim Başkanı Altun konuya ilişkin, "Sosyal medyada Koronavirüs gündemini takip ederken doğru bilgi ve haberlere daha etkili bir şekilde ulaşmanız için siz değerli vatandaşlarımıza birkaç önerimiz var" mesajıyla infografik paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyada 'koronavirüs' ile ilgili ortaya atılan asılsız iddialar ve dezeformasyona karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
İletişim Başkanı Altun konuya ilişkin, "Sosyal medyada Koronavirüs gündemini takip ederken doğru bilgi ve haberlere daha etkili bir şekilde ulaşmanız için siz değerli vatandaşlarımıza birkaç önerimiz var" mesajıyla infografik paylaşımda bulundu.
KORONAVİRÜS GÜNDEMİNİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Sosyal medyanın farklı platformlarında Koronavirüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapılmakta, vatandaşlarımızın hassasiyeti suistimal edilerek bahse konu içeriklerin hızla yayılımı gerçekleştirilmektedir.
Bu dezenformasyon ve manipülasyon unsurlarının yayılımını engellemek, kamuoyunun daha doğru ve etkili bilgilenmesini sağlayabilmek adına yetkili organlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.
Süreç şeffaf bir biçimde yönetilmekte, her aşamada kamuoyu bilgilendirilmekte, bu vesile ile her türlü yalan içeriğin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Bu noktada önemli bir sorumluluk da sosyal medyayı etkin kullanan vatandaşlarımıza düşmektedir.
RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN
Hasta sayısı, lokasyonu, durumu ve hastalara yönelik uygulanan tedbirler gibi maddi bilgiler içeren konularda Resmi makamlar dışında paylaşılan içeriklere itibar edilmemelidir.
HABER GÖRÜNÜMLÜ TUZAKLARA DÜŞMEYİN
Kaynağı belirtilmeyen, etkileşimi arttırmak amacıyla "SON DAKİKA" gibi dikkat çekici başlıklarla servis edilen ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere dikkat edilmeli, bu gibi içerikler farklı mecralarda paylaşılarak yayılımına destek olunmamalıdır.
BİLGİYİ OTORİTESİNDEN ALIN
Tüm bilgilendirme faaliyetleri; başta Sağlık Bakanlığı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere ilgili resmi kanallar vasıtasıyla eksiksiz ve şeffaf olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada resmi veya akademik güvenilirliği olmayan kişi ya da kuruluşların yapmış olduğu bilgilendirmelere temkinli yaklaşılmalıdır.
KAYNAĞI BELİRTİLMEMİŞ SES KAYITLARI VE GÖRÜNTÜLERE İTİBAR ETMEYİN
Özellikle WhatsApp, Telegram ya da BiP gibi haberleşme uygulamaları vasıtasıyla yayılan, kimliği belirsiz kişilerce oluşturulan, kaynağı belirsiz ve anonim olan her türlü ses kaydı ve görüntüye hiçbir şekilde itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımız bu gibi içerikleri başkalarına göndermemeli, kendisine gönderenleri içeriğin güvensiz ve kötü niyetli olduğu yönünde uyarmalı, yayılımını engelleme hususunda telkin etmelidir.
SAHTE HESAPLARA DİKKAT EDİN
Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ya da Diyanet İşleri Başkanlığı adına farklı sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplara dikkat edilmelidir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların her birinin web sitesinde belirtilmiş olan gerçek sosyal medya hesapları takip edilmelidir. Karşılaşılan bu tarz sahte hesaplar, ilgili Resmi kurumlara bildirilebilir.
AYRIŞTIRICI, KIŞKIRTICI MESAJLARA MÜSAADE ETMEYİN
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele; siyasi, etnik ve din gibi unsurlardan bağımsız olarak, Milletçe topyekûn yürüttüğümüz bir mücadeledir. Meseleyi siyasileştiren ya da ayrıştırıcı dil içeren sosyal medya paylaşımlarından uzak durulmalıdır. İyi niyetli olmayan, ulusal çapta verilen mücadeleye zarar verme amacı taşıyan, kaosu, çatışmayı ya da ayrışmayı teşvik eden içeriklerin yayılımına katkı sunulmamalıdır.
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