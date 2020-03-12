Son dakika: Cumhurbaşkanlığındaki "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Okullar tatil oldu mu?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası Sözcü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar geldi. Toplantıda, koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Peki, okullar tatil olacak mı? Kalın, "16 Mart'tan itibaren okullar tatil edildi. Ara tatil öne alındı." dedi. Öte yandan Kalın, "Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalar geldi. Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle;



"OKULLAR TATİL EDİLDİ"



Bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı. İlkokul ve liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ

Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir.



SPOR MÜSABAKALARI NE OLACAK?



Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz.



"KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞI İZNE TABİ OLACAKTIR"

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandır. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır.

Vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini erteleme yönündedir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istiyoruz.



"EĞİTİM-ÖĞRETİME 23 MART'TAN İTİBAREN DE..."

Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler.



"KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANAN KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ"



(Koronavirüs tespit edilen hasta) Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu. Bu kişini sağlık durumu iyi, etrafında karantinaya alınanlarla ilgili bir söz konu değil... İtalya'dan bir tahliye planımız şu anda yok.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN YURT DIŞI PLANLARI NE OLACAK?



"(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.



KİMLER TOPLANTIYA KATILDI?



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.